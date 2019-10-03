СМИ: Netflix заподозрили в уклонении от уплаты налогов в Италии
Прокуратура Италии заподозрила стриминговый сервис Netflix в уклонении от уплаты налогов, передает «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, миланские правоохранители обозначили, что американский сервис должен делать налоговые отчисления, несмотря на то, что он не имеет физического присутствия в Италии, где Netflix пользуется около полутора миллиона человек. По мнению обвинителей, компьютерные серверы, используемые Netflix в Италии, означают физическое присутствие в стране.