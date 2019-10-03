СМИ: Netflix заподозрили в уклонении от уплаты налогов в Италии

По данным издания, миланские правоохранители обозначили, что американский сервис должен делать налоговые отчисления, несмотря на то, что он не имеет физического присутствия в Италии, где Netflix пользуется около полутора миллиона человек. По мнению обвинителей, компьютерные серверы, используемые Netflix в Италии, означают физическое присутствие в стране.