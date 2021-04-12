СМИ: Netflix впервые заказал сериалы у российских студий

Российские студии снимут для американского стримингового сервиса сериалы по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» и многосерийную историю о жизни в России в 1990-х. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники на кинорынке.

По данным собеседников издания, российская студия 1–2–3 Production уже подписала с Netflix договор на экранизацию «Анны Карениной». Там сняли сериалы «Перевал Дятлова» и «Эпидемия». Кинокомпания «Русское», как рассказали источники, займется сериалом о России 1990-х по сценарию Михаила Шприца.

Еще американцы ведут переговоры со студиями «Водород», «Среда», Star Media, Yellow, Black & White (YBW) и режиссером Климом Шипенко.

Ранее генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин объяснил, почему Netfliх заказал производство сериала «Анна Каренина» в России. Он отметил, что роман Толстого широко известен за пределами России, поэтому фильм может вызвать интерес во всем мире. Он отметил, что сотрудничество Netflix c отечественными студиями позволит сделать российский контент популярным во многих странах.