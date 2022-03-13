СМИ: несколько взрывов прогремели рядом с консульством США в Эрбиле

Несколько ракет взорвались рядом со зданием консульства США в иракском Эрбиле, сообщило Национальное иракское информационное агентство. Официального подтверждения этой информации пока нет, но очевидцы опубликовали видео, на котором видны взрывы. При этом из роликов не ясно, где именно они произошли.

По данным СМИ, в настоящий момент прогремело не менее трех взрывов. В городе слышны сирены тревоги. В регионе приостановлено авиасообщение.

«Ракеты упали в районе консульства США и телестанции «Курдистан 24» в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала «Курдистан 24», — сказал источник в службе безопасности Ирака новостному порталу «Шафак Ньюс».

Губернатор Эрбиля Омед Хошнав сообщил, что в результате ракетной атаки никто не пострадал. Информации о разрушениях также не поступало. Местные власти начали расследование произошедшего.

Американское посольство в Багдаде в связи со случившимся усилило свою охрану и полностью закрыло территорию дипломатической миссии.

Ранее сообщалось, что атаку на Израиль попытались выдать за удары российских РСЗО на Украине.