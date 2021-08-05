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    05 августа 2021, 10:34

    СМИ: непривитым иностранцам запретят въезд в США

    Полина Гребенщикова

    Власти США планируют запретить въезд в страну непривитым иностранцам. Об этом сообщило агентство Reuters.

    СМИ: непривитым иностранцам запретят въезд в США

    Если законопроект примут, въезд в страну будет открыт только тем, кто прошел оба этапа вакцинации. Правило будет распространяться на всех иностранцев, написало РИА ФАН.

    Сейчас въезд в Соединенные Штаты запрещен иностранцам, которые в последние две недели находились в зонах с высоким уровнем распространения коронавируса — в Великобритании, странах Шенгенской зоны, Ирландии, Китае, Индии, Иране и Бразилии.