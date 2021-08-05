СМИ: непривитым иностранцам запретят въезд в США

Власти США планируют запретить въезд в страну непривитым иностранцам. Об этом сообщило агентство Reuters.

Если законопроект примут, въезд в страну будет открыт только тем, кто прошел оба этапа вакцинации. Правило будет распространяться на всех иностранцев, написало РИА ФАН.

Сейчас въезд в Соединенные Штаты запрещен иностранцам, которые в последние две недели находились в зонах с высоким уровнем распространения коронавируса — в Великобритании, странах Шенгенской зоны, Ирландии, Китае, Индии, Иране и Бразилии.