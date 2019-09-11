  • СМИ: неизвестный с ножом ранил шестерых во Флориде

    11 сентября 2019, 18:51

    Алексей Сахаров

    Как минимум шесть человек получили ранения во Флориде. На них напал размахивающий ножом неизвестный, сообщил сайт NBS со ссылкой на полицию города Таллахасси. Подозреваемый задержан.

    Пострадавшие в ходе уличной поножовщины доставлены в одну из частных клиник Таллахасси. Медики пока остерегаются давать какие-либо прогнозы по поводу их состояния. Известно, что всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь.

    Происшествие случилось утром 11 сентября, приблизительно в 08:30. На место незамедлительно прибыли правоохранители, которым удалось задержать подозреваемого. Также до прибытия врачей раненым была оказана первая медицинская помощь.

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    Возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается отдел по борьбе с преступлениями, связанными с насилием, рассказали в полицейском департаменте Таллахасси. Причины, по которым произошла поножовщина, правоохранители не сообщают. Впрочем, в полиции пообещали тут же распространить официальное сообщение, как только будут закончены все необходимые следственные действия.