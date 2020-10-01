СМИ: неизвестный пытался ударить Саакашвили заточкой в киевском ресторане

Михаил Саакашвили пришел в киевский ресторан отдохнуть и чуть не лишился жизни: неизвестный мужчина вооружился заточкой, прокрался в заведение и стал угрожать политику. Злоумышленник успел убежать до приезда полиции.

«Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся», — приводит «Страна.ua» слова источника в правоохранительных органах.

Информации о мотивах злоумышленника пока нет. По данным издания, инцидент произошел в элитном ресторане итальянской кухни Fabius на столичном шоссе.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сейчас занимает пост в украинском Исполнительном комитете реформ. На прошлой неделе он опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил, что собирается вернуться на родину. Он назвал Украину своим вторым домом и попросил у соотечественников прощения за ошибки, которые допустил во время президентства. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел и заочно приговорили к срокам.