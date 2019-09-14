СМИ: неизвестный открыл стрельбу в Сиэттле

Как рассказал детектива полиции Сиэттла Марка Джеймисон, стрельба произошла поздно вечером в пятницу, 13 сентября на станции в Вестлейке. На место происшествия оперативно прибыла полиция, которая обнаружила трех человек с огнестрельными ранениями. Всех пострадавших немедленно госпитализировали.

Жизнь двоих раненых удалось спасти. Третий пострадавший умер в больнице, несмотря на все усилия врачей.

Детективы расследуют все обстоятельства происшествия. Правоохранители предполагают, что нападавший и его жертвы были знакомы. По некоторым сведениям, они вместе шли в метро, когда между ними завязалась ссора. Уже на станции один из спорщиков как последний аргумент использовал пистолет. Он несколько раз выстрелил в своих оппонентов и как ни в чем не бывало ушел с места происшествия.

Версия остается пока только предположением. Допросить раненых пока не представляется возможным. Полиция ищет стрелка.