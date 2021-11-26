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    26 ноября 2021, 23:17

    СМИ: Неизвестные обстреляли школьный автобус в Косово

    «Сербские новости»: неизвестные обстреляли школьный автобус в Косово

    Анатолий Минкин

    Неизвестные в масках обстреляли автобус со школьниками около деревни Глочане в Косово. Как сообщил сайт «Сербские новости». в результате происшествия погиб водитель и двое учеников. Журналисты сослались на представителя в больнице города Печ.

    СМИ: Неизвестные обстреляли школьный автобус в Косово

    По данным издания ekonomia online, жертвами стрельбы стали водитель, девочка и мальчик 17-ти лет. Еще два человека находятся в критическом состоянии.

    Сайт Kosovo-online утверждает, что количество жертв увеличилось до четырех: водитель и кондуктор автобуса, а также двое молодых людей 2003 и 2004 года рождения.

    Полиция подтвердила, что на автобус напали несколько человек в масках. В результате стрельбы погиб водитель. Несколько человек получили ранения. Автобус ехал из Дечани в Глоджан. Нападение произошло около 19:00.