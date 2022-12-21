Мир 21 декабря 2022, 01:13 Зеленский приедет в Вашингтон — СМИ Punchbowl News: президент Украины Зеленский может 21 декабря прибыть в Вашингтон Pxhere

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, может посетить Вашингтон. Информация об этом появилась в американском издании Punchbowl News, сообщил ТАСС.

Как ожидается, украинский лидер встретится с руководством Конгресса США и руководителями комитетов национальной безопасности от обеих партий: демократической и республиканской.

Реклама

Офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер ранее заявил, что власти США рассматривают кандидатуру главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного в качестве замены для Зеленского. По его словам, такой прогноз подтверждается постоянным появлением Залужного в западных СМИ. Глава ВСУ окажется более договороспосбным, чем действующий украинский президент.

Реклама

Слухи о подготовке к свержению Зеленского ходят уже не первый месяц. Однако Западу нет смысла менять украинского лидера. Зеленский и так выполняет все приказы, а если его и нужно убрать с президентского кресла, то лучше выбрать опытного и талантливого политика вместо кандидатуры военного, уверен политолог, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.