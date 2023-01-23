Мир 23 января 2023, 00:34 СМИ назвали возможного преемника действующего главы аппарата Белого дома Bloomberg: президент США Байден 23 января объявит об отставке главы аппарата Белого дома Pxhere

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Президент США Джо Байден может объявить об отставке действующего главы аппарата Белого дома Рона Клейна в понедельник, 23 января. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На место Клейна президента США планирует назначить бывшего координатора по борьбе с распространением коронавируса Джеффа Зинтса, сказано в публикации. О том, что именно Зинтс займет место главы аппарата Белого дома, сообщили также агентство Reuters и газета The Washington Post.

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В апреле 2022 года Зинтс ушел с поста координатора по борьбе с коронавирусом. До этого он работал в администрации 44-го президента США Барака Обамы.

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О возможной отставке Клейна 21 января сообщило издание The New York Times. Как отмечалось в статье, уйти с поста глава аппарата Белого дома может уже в ближайшие недели. При этом отмечалось, что в окружении Байдена тогда не шло разговоров о том, выбран ли преемник Клейна.

Журналисты сообщали, что объявление об отставке главы аппарата Белого дома может быть сделано после обращением президента США к нации, которое должно состояться 7 февраля.