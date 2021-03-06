СМИ назвали возможного кандидата для полета на МКС в качестве туриста

Зимой 2021 года на Международную космическую станцию (МКС) отправят туриста на корабле «Союз». Космическим путешественником может стать гражданин Японии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

«Представитель Японии», — ответил на соответствующий вопрос один из собеседников агентства.

Еще два источника подтвердили информацию, что туристом может стать подданный Страны восходящего солнца. Последний собеседник сообщил, что для путешественника заказывали питание, состоящее из блюд японской кухни.

Британский космический эксперт Тони Куин заявил в соцсети, что на МКС готовятся отправить японскую исполнительницу Юми Мацутоя. Сообщения о туристе из Японии не стали комментировать в компании-операторе космического туризма Space Adventures.

На российском корабле «Союз» планируют отправить на МКС сразу двух туристов. Согласно предварительной программе полетов, старт состоится 8 декабря 2021 года. Путешественники пробудут на станции 12 суток. Также тренировки по управлению кораблем сейчас проходят космонавты Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев.