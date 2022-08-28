СМИ назвали условия разлада в Евросоюзе по вопросу Украины

Хрупкое единство Европы может разрушить изменение позиции Великобритании в вопросах поставки вооружения на Украину. Об этом написало издание The Nation. Обозреватель Мэри Дежевски считает, что грядущая зима станет для Британии серьезной проверкой на прочность.

Внутри Европы и так нет особого единства по военной помощи Украине, некоторые страны демонстрируют меньший энтузиазм в вопросах поставок оружия в зону конфликта.

«Теперь же, когда на смену лету приходит осень, трудно не замечать, что мы приближаемся к перекрестку, который станет проверкой границ единства Европы, а также ее решимости и дальше поддерживать Украину», — пишет Дежевски.

Правительства европейских стран оказываются перед сложным выбором, сталкиваясь с двузначной инфляцией и перспективой введения ограничений на энергопотребление. Несмотря на обвинения в адрес Москвы, именно Европа первая развязала «энергетическую войну», а Россия ответила приостановками поставок, отметила обозреватель. Попытки свалить вину на Москву поставят вопрос «ребром»: «как долго общественность будет мириться с тяготами ради принципа?».

Поддержка Украины может оказаться для Великобритании фатальной — заоблачные расходы на электроэнергию и инфляция приведут к краху правительства. Если общественность вынудит Великобританию начать ратовать за дипломатическое решение конфликта, то это может положить конец «хрупкому европейскому консенсусу», пишет издание.