Автор материала напомнил о письме трех сенаторов в адрес руководства порта Засниц, где обслуживались корабли, занимающиеся прокладкой газопровода, и до сих пор хранятся трубы для его завершения. В своем послании американские политики пригрозили «финансовым разрушением» гавани, если они продолжат помогать в работе над «Северным потоком — 2».

Речь идет о заморозке всех долларовых активов операторов порта, а также разрыве отношений с американскими предприятиями. Это же грозит всем остальным компаниям, которые продолжат работать с портом.

При этом журналист напомнил, что сама гавань принадлежит городу Засниц, также долю от дохода имеет земля Мекленбург — Передняя Померания. Это не просто угроза санкций, это настоящая «экономическая война». Германские политики уже высказали свое недовольство угрозами сенаторов. Теперь они должны доказать на деле, что не допустят вмешательства во внутренние дела страны. Европа не должна позволять шантажировать себя. Но если Германия не устоит, то потери бизнеса, работающего в Балтийском море, будут оцениваться в миллиард долларов. Это не считая того, что в строительство «Северного потока — 2» уже вложили 9,5 миллиарда евро компании из Германии, Франции, Британии и Австрии.

Письмо американских сенаторов вызвало бурю возмущения в Германии. Депутаты Бундестага обратились к правительству с требованием подготовить симметричный ответ, пообещав ввести штрафные пошлины на поставку американского СПГ. Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен назвал угрозы сенаторов США посягательством на суверенитет страны.

Это не первая проблема, с которой столкнулся оператор «Северного потока — 2». Ранее ему не давала закончить строительство Дания, объясняя это тем, что российское судно «Академик Черский» не подходит для этих целей. Однако после королевство поменяло свою точку зрения.

Как говорится в сообщении RNS, свою роль сыграла позиция Германии, которая напомнила Дании, что их экономики тесно связаны, поэтому положительное влияние от работы газопровода сыграет на руку обеим странам.

Пока же угрозы американских сенаторов останутся только угрозами. Новый проект санкций против газопровода уже принят американским парламентом и внесен в пакет американского военного бюджета. Его должен подписать президент США Дональд Трамп. Но он уже пригрозил, что не сделает этого, если оттуда не уберут пункт о переименовании военных баз, которые носят имена героев Гражданской войны, воевавших на стороне конфедератов.