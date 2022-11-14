14 ноября 2022, 01:17
СМИ назвали цель США и стран Запада на саммите G20
Global Times: США и страны Запада собираются рассориться с участниками G20
Западные страны во главе с США едут на саммит G20, чтобы поссориться с участниками встречи. Они намерены перенести политическую конфронтацию на площадку мероприятия. Об этом заявило издание Global Times.
«Нынешняя позиция западных стран во главе с США выглядит так, будто они едут на G20, чтобы „поссориться“, и общественное мнение уже сделало приблизительные прогнозы о том, кто станет их мишенью и что они им скажут», — отметили авторы статьи.
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Они подчеркнули, что саммит несет диалоговую функцию, а противоборство ей только мешает. Ведущие страны могут попытаться навязать свою волю всем остальным. Издание напомнило, что встреча мировых лидеров продлится всего два дня. Если обсуждение сведется к конфронтации и взаимным обвинениям, то на заявленные темы не останется времени.
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«Привнесение политической конфронтации на площадку G20 — серьезное загрязнение драгоценной платформы G20, что неизбежно будет единодушно осуждено международным сообществом», — заявили в публикации.
Тремя основными темами саммита должны стать проблемы глобального здравоохранения, цифровая трансформация и переход стран к устойчивой энергетике.
США
Запад
Саммит G20 на Бали
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