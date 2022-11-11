Мир 11 ноября 2022, 22:34 СМИ назвали тайную цель Белого дома относительно России Foreign Policy: тайной целью США с лета 2022 года стал диалог с Россией по СНВ Pxhere

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Администрация главы Белого дома Джо Байдена с лета 2022 года стремится к возобновлению диалога с Россией по договору СНВ. Тема не потеряла актуальность, несмотря на напряженность в отношениях двух стран. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.

«По словам нынешних и бывших американских чиновников, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепартамента по крайней мере с лета этого года», — подчеркнули в материале.

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Авторы статьи уточнили, что «уже несколько месяцев» ведется планирование встречи с Россией по этому вопросу.

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Стремление Соединенных Штатов к переговорам говорит о готовности администрации Байдена взаимодействовать по некоторым вопросам внешней политики с российским президентом Владимиром Путиным. США полностью не отказались от диалога, несмотря на введенные санкции и стремление превратить Россию в международного изгоя.

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о разногласиях, которые возникли в администрации США по вопросу переговоров между Украиной и Россией.