СМИ назвали сумму лечения от COVID-19 в Германии

В Германии лечение заболевших COVID-19 стоит в среднем 10,7 тысячи евро. Такая сумма требуется, чтобы помочь госпитализированным больным. При необходимости ИВЛ стоимость возрастает почти вчетверо.

Расходы подсчитала компания медицинского страхования АОК, на результаты исследований которой сослалось издание Welt am Sonntag.

В компании с 26,5 миллиона клиентов заметили, что в случае подключения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких лечение будет стоить порядка 38,5 тысячи евро. Связано это зачастую с тяжелым течением болезни.

Страховая компания Barmer, услугами которой пользуются около девяти миллионов человек, представила немного другой ценник. По данным ее специалистов, без ИВЛ лечение коронавирусного пациента обойдется в 6,9 тысячи евро, а если нужна искусственная вентиляция легких — в 31,7 тысячи.

Исследователи Берлинского технического университета и Института экономических исследований имени Лейбница подсчитали, что к ИВЛ подключают 14% от тех, кого кладут в больницу с COVID-19.

В Германии, по последним данным, коронавирус подтвердили более чем у 361 тысячи человек. Скончались более девяти тысяч инфицированных.

У некоторых переболевших COVID-19, напомнили «Невские новости», появились специфические осложнения после выздоровления. Люди жалуются на выпадение волос и проблемы с памятью.