СМИ назвали сумму лечения от COVID-19 в Германии
Расходы подсчитала компания медицинского страхования АОК, на результаты исследований которой сослалось издание Welt am Sonntag.
В компании с 26,5 миллиона клиентов заметили, что в случае подключения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких лечение будет стоить порядка 38,5 тысячи евро. Связано это зачастую с тяжелым течением болезни.
Страховая компания Barmer, услугами которой пользуются около девяти миллионов человек, представила немного другой ценник. По данным ее специалистов, без ИВЛ лечение коронавирусного пациента обойдется в 6,9 тысячи евро, а если нужна искусственная вентиляция легких — в 31,7 тысячи.
Исследователи Берлинского технического университета и Института экономических исследований имени Лейбница подсчитали, что к ИВЛ подключают 14% от тех, кого кладут в больницу с COVID-19.
В Германии, по последним данным, коронавирус подтвердили более чем у 361 тысячи человек. Скончались более девяти тысяч инфицированных.
У некоторых переболевших COVID-19, напомнили «Невские новости», появились специфические осложнения после выздоровления. Люди жалуются на выпадение волос и проблемы с памятью.