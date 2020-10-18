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    18 октября 2020, 17:27

    СМИ назвали сумму лечения от COVID-19 в Германии

    Александра Ломейко

    В Германии лечение заболевших COVID-19 стоит в среднем 10,7 тысячи евро. Такая сумма требуется, чтобы помочь госпитализированным больным. При необходимости ИВЛ стоимость возрастает почти вчетверо.
    СМИ назвали сумму лечения от COVID-19 в Германии

    Расходы подсчитала компания медицинского страхования АОК, на результаты исследований которой сослалось издание Welt am Sonntag.

    В компании с 26,5 миллиона клиентов заметили, что в случае подключения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких лечение будет стоить порядка 38,5 тысячи евро. Связано это зачастую с тяжелым течением болезни.

    Страховая компания Barmer, услугами которой пользуются около девяти миллионов человек, представила немного другой ценник. По данным ее специалистов, без ИВЛ лечение коронавирусного пациента обойдется в 6,9 тысячи евро, а если нужна искусственная вентиляция легких — в 31,7 тысячи.

    Исследователи Берлинского технического университета и Института экономических исследований имени Лейбница подсчитали, что к ИВЛ подключают 14% от тех, кого кладут в больницу с COVID-19.

    В Германии, по последним данным, коронавирус подтвердили более чем у 361 тысячи человек. Скончались более девяти тысяч инфицированных.

    У некоторых переболевших COVID-19, напомнили «Невские новости», появились специфические осложнения после выздоровления. Люди жалуются на выпадение волос и проблемы с памятью.