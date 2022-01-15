СМИ назвали способ снизить ущерб от санкций Запада в России

Уловка с платежной системой SWIFT может помочь России снизить ущерб от санкций Запада. Об этом сообщило Tagesschau со ссылкой на германских экспертов.

Специалисты рассказали. что международная платежная система SWIFТ базируется в бельгийском городе Ла-Юльп. В случае блокировки в Росии данной системы, банки потеряют возможность проводить операции. По мнению экономистов это нанесет большой ущерб не только российской, но и мировой экономике. Россия может прекратить поставки нефти и газа, это приведет к резкому росту цен на углеводороды.

В России создан аналог SWIFT, его используют страны бывшего СССР. По мнению эксперта по информационным технологиям Яна Оттинга, эта система является одним из способов снизить ущерб от санкций. Он отметил, что РФ и Китай используют одну и ту же структуру и формат данных, что и SWIFT. Сами системы практически одинаковые и их очень легко совместить.

«Конкретно это означает, что западные банки могут использовать SWIFT для перечисления денег в соседние с Россией страны, а затем применять российскую систему для отправки их дальше», — пояснил он.

Новые санкции в отношении России США и Евросоюз рассматривают в случае, если она вторгнется на Украину. В числе возможных ограничений — отказ от конвертации рублей в доллары и другие иностранные валюты, блокировка доступа к системе международных платежей SWIFT.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия ищет конфликт, а должна сосредоточиться на борьбе с коронавирусом.