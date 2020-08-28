СМИ назвали «сигналом Кремлю» появление американской подлодки у берегов Норвегии

Секретная подводная лодка USS Seawolf, прибывшая в норвежский Тромсе, может быть «сигналом Кремлю» от ВВС США. Недалеко от этого города проходят каналы следования российских подлодок.

В районе Тромсе несколько лет вели активные действия военные силы России. Кроме того, в июне в Северном флоте нашей страны появилась первая атомная подводная лодка «Князь Владимир». Ответом стало появление Seawolf у берегов Норвегии, передает американский портал The Drive.

Еще одной реакцией на действия России авторы статьи называют совместные учения США и Норвегии, в которых приняли участие шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.

Подводные лодки, к которым относится и Seawolf, создавались во времена «холодной войны». Они должны были стать главной опорой американских военных сил — их конструировали как ударные многоцелевые атомные подводные лодки. Но позднее финансирование сократили, поэтому из 29 построили лишь три субмарины. Сейчас они служат для достижения специальных целей. Кроме Seawolf, во флоте США служат лодки Connecticut и Jimmy Carter.