Мир 27 мая 2023, 10:21 СМИ назвали шаг России, от которого Украина задрожит от страха Sohu: Украина задрожит от страха после появления российского ядерного оружия в Белоруссии РИА «Новости»

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Появление российского тактического ядерного оружия в Белоруссии заставит Украину «дрожать от страха». На это указали в материале китайского издания Sohu.

Автор статьи напомнил, что США последние десятилетия также размещали ядерные комплексы на площадках в Европе.

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«Появление этого типа вооружений в Белоруссии составит конкуренцию ядерным базам НАТО. Шаг также поможет сдержать Украину, потому что ее столица находится неподалеку от российской границы. Украинцы задрожат от страха, если там появится „Искандер-М“ с ядерными боеголовками», — отметили в статье.

Журналисты добавили, что Запад в нынешней ситуации не сможет ответить ничем, кроме пустых угроз и критики.

«Даже когда у Белоруссии не было ядерного оружия, НАТО не решался трогать ее. Теперь республика укрепила свое могущество, альянс не рискнет действовать опрометчиво», — допустили они.

Появление тактического ядерного оружия в Белоруссии уже раскритиковал президент США Джо Байден.