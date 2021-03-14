СМИ назвали самое большое огорчение Трампа. Это не выборы

Блокировка аккаунта в Twitter огорчила бывшего президента США больше, чем поражение на выборах Джо Байдену. Об этом рассказала племянница экс-лидера Америки Мэри.

Ее слова процитировало издание Business Insider. Родственница бывшего президента назвала еще одну вещь, которую считает худшей в жизни дяди за последние несколько лет.

«Я думаю, что блокировка в Twitter и отказ Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) проводить турнир на его поле были, вероятно, были худшими событиями, которые произошли с ним за последние четыре года», — отметила она.

Дональда Трампа заблокировали в различных популярных соцсетях после его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Аккаунты бывшего президента недоступны в Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram на разные сроки.

В каждой из этих соцсетей Трамп публиковал фото- или видеоматериалы с обращениями к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. С одной стороны, бывший президент призывал их успокоиться и разойтись по домам, но с другой подстрекал, называя патриотами и заявляя о нечестных выборах.