СМИ назвали примерную пенсию Ангелы Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после ухода с поста будет получать пенсию в размере около 15 тысяч евро в месяц. Как сообщило агентство DPA, такой подсчет произвели в Союзе налогоплательщиков.

Ангела Меркель строила активную политическую карьеру с 1990 года. Она регулярно избиралась в бундестаг, вместе с этим работала в правительстве Гельмута Коля. Какое-то время она сотрудничала с немецкой оппозицией, но позже изменила свой курс. Она стала федеральным канцлером и занимает этот высокий пост почти 16 лет.

По данным агентства, после выхода на пенсию Меркель будет полагаться 65% от зарплаты депутата, которая составляет примерно 10 тысяч евро. Точно не известно, сколько денег ей доплатят за работу канцлером. Но ее предшественник Герхард Шредер, который был на высоком посту семь лет, получает примерно 6,5 тысячи евро в месяц.

Как продолжится политическая карьера Ангелы Меркель, пока неясно. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, и пока Меркель не претендует на должность канцлера в новом правительстве. Она публично не говорит о своих рабочих планах на будущее. Но намекает, что может продолжить карьеру.