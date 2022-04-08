СМИ назвали причину, по которой Шольц затянул поставки танков на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает решение о поставках современных боевых танков Украине, несмотря на давление части немецких чиновников высокого ранга. Об этом сообщили в европейской версии американской газеты Politico.

По данным источников издания, окончательное решение о поставках могли принять на этой неделе, но сейчас оно находится в подвешенном состоянии из-за желания Шольца выработать общую стратегию поставок в координации с западными союзниками.

План поставок на данный момент подразумевает, что Украина может получить до 100 немецких боевых машин (модели не уточняются). Этот план активно продвигают вице-канцлер Германии Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах министров иностранных дел стран альянса обсудить с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой вопросы поставки различного вооружения на Украину.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и НАТО давно готовились накачивать Украину оружием и следуют плану, вместо того чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта.