СМИ назвали причину обыска ФБР в имении Трампа

Федеральное бюро расследований в имении Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа могло искать документы, вывезенные из Белого дома. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

«Обыск, по-видимому, был сосредоточен на материалах, которые Трамп привез с собой в Мар-а-Лаго… после того, как он покинул Белый дом. Эти коробки содержали много страниц засекреченных документов», — говорится в материале издания.

Знакомый с ходом обыска источник газеты отметил, что частично цель мероприятия заключалась в том, чтобы выяснить, остались ли какие-либо документы в доме бывшего президента. Обыск в Мар-а-Лаго прошел в понедельник утром, сообщил собеседник издания. Минюст в это же время допрашивал бывших помощников Трампа, которые были свидетелями попыток экс-главы Белого дома остаться на посту после поражения на выборах 2020 года.

Об обыске Трамп сообщил в социальной сети Truth. Он написал, что дом осадила большая группа агентов ФБР. Он связал это с выборами президента 2024 года и предварительными в 2022 году.