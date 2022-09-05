Мир 05 сентября 2022, 00:19 Поделиться Telegram

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Viber СМИ назвали предварительную причину падения самолета в Балтийское море DPA: по предварительным данным, пилот упавшего в Балтийское море самолета был без сознания Pxhere.com

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По предварительным данным, пилот частного самолета, который накануне вечером упал в Балтийское море, потерял сознание. Об этом сообщило немецкое информагентство DPA.

«Согласно первоначальным выводам, пилот мог потерять сознание», — привело РИА «Новости» сообщение немецкого информагентства.

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Латвийское агентство LETA сообщило, что в самолете находилось шесть человек, уточнило РИА «Новости».

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«Согласно актуальной информации, в самолете находились шесть человек», — сказано в материале.

Как сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, он обсудил произошедшее с главой МВД страны Кристапсом Эклонсом, на место падения самолета отправлено спасательное судно ВС Латвии, но пока точно неизвестно, в территориальных водах какой страны упало воздушное судно.

Изначально Reuters со ссылкой на шведских спасателей сообщало, что самолет упал к северо-западу от города Вентспилс в Латвии. Как добавил собеседник агентства, до этого воздушное судно «исчезло с радаров». Также отмечалось, что на перехват Cessna 551 поднимали базирующиеся в Эстонии истребители НАТО.

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