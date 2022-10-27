СМИ назвали отношения Шольца и Макрона «ледяными» | 360°

Мир 27 октября 2022, 03:01 СМИ назвали отношения Шольца и Макрона «ледяными» Politico указала на холод между Шольцем и Макроном после отмены совместной конференции РИА "Новости"

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Между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем наблюдаются ледяные отношения. Зарубежные лидеры даже не проводят совместную пресс-конференцию, написала газета Politico.

В минувшую среду Шольц прибыл в Париж, чтобы провести переговоры с Макроном. Позже стало известно об отмене пресс-конференции глав государств, причиной был назван срочный отъезд канцлера Шольца в Афины.

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«Французские и немецкие помощники говорят, что встреча прошла хорошо. Отсутствие совместного выступления в прессе говорит о другом… Отношения между Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, лидерами двух экономических держав ЕС, сейчас настолько ледяные, что они даже не осмеливаются показываться вместе перед прессой», — пишет автор издания.

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По данным Politico, французские власти были раздражены известием о том, что Шольц планирует посетит Пекин и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином без Макрона.

«В Елисейском дворце считают, что было бы лучше, если бы Макрон и Шольц вместе посетили Китай», — отмечает газета.

Также Politico сообщила, что в последние недели между Шольцом и Макроном возникали споры из-за энергетического кризиса.

Ранее Bloomberg написал, что Германия и Франция не сходятся по ключевым вопросам европейской политики. Такими заявлениями американская пропаганда хочет ослабить Евросоюз.