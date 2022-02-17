СМИ назвали новую дату «российского вторжения» на Украину
Politico: Россия может вторгнуться на Украину после 20 февраля
Американское издание Politico сообщило новые даты «российского вторжения» на Украину. По его данным, на этот раз РФ «нападет» после 20 февраля.
Издание уточнило, что хотя ранее в СМИ появлялась информация о том, что «вторжение» произойдет 16 февраля, это было нужно, чтобы отвлечь внимание от ключевых дат.
О том, что Россия собирается напасть на Украину 16 февраля, написали и Politico, и Der Spiegel. Британские СМИ пошли дальше и даже написали точное время начала наступления. По их информации, это должно было произойти в 01:00 или 03:00 по местному времени. Президент США Джо Байден успел призвать россиян не бояться Штатов, потому что страна не считает их врагами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией посоветовал украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение». На следующий день он сообщил, что ночь в администрации главы государства прошла спокойно.
Ранее представитель Кремля неоднократно заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать, а перемещения ВС РФ внутри страны не представляют угрозы для других стран.