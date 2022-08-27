СМИ назвали нового союзника России в борьбе с США

Западные санкции подтолкнули Россию и Иран к расширению сотрудничества, заявил обозреватель газеты The Wall Street Journal Бенуа Фокон. По его мнению, власти США обеспокоились укреплением российско-иранских отношений.

В июле Иран стал главным покупателем российской пшеницы. Россия же недавно запустила в космос иранский спутник, что является большим успехом для Тегерана, подчеркнул публицист.

«Более тесный союз России и Ирана помог бы обеим странам смягчить воздействие западных санкций, найдя новые рынки для своей продукции и активизировав военное сотрудничество», — отметил Фокон.

Теперь Иран может поделиться с Россией опытом обхода западных санкций. Однако расширение военного сотрудничества между двумя странами не на шутку встревожило Белый дом. Президент России Владимир Путин нашел нового союзника в лице Ирана, отметил журналист.

Укрепление российско-китайского сотрудничества на Крайнем Севере обеспокоило США и НАТО. Генсек организации в ответ пообещал усилить присутствие альянса в Арктике.