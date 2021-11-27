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    27 ноября 2021, 02:20

    СМИ назвали месть причиной стрельбы по школьному автобусу в Косово

    Kurir: автобус со школьниками в Косово обстреляли из мести

    Александра Ломейко

    Автобус со школьниками около деревни Глочане в Косово обстреляли из мести. Огонь открыл молодой человек, которого высадили за неподобающее поведение.

    Парень приставал в автобусе к девушкам, сообщила газета Kurir. Водитель и кондуктор выпроводили пассажира.

    Молодой человек вооружился автоматом, дождался, пока транспортное средство поедет назад, и расстрелял его.

    Жертвами стрельбы, по разным данным, от трех до четырех человек. Сначала стало известно о гибели водителя автобуса, 19-летней девочке и 17-летнем мальчике. СМИ пишут, что молодые люди были студентами-медиками.

    Позже появилась информация о том, что скончался кондуктор автобуса.

    Нападавших, заявляли в полиции, было несколько. Неизвестные скрыли лица масками.