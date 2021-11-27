СМИ назвали месть причиной стрельбы по школьному автобусу в Косово

Автобус со школьниками около деревни Глочане в Косово обстреляли из мести. Огонь открыл молодой человек, которого высадили за неподобающее поведение.

Парень приставал в автобусе к девушкам, сообщила газета Kurir. Водитель и кондуктор выпроводили пассажира.

Молодой человек вооружился автоматом, дождался, пока транспортное средство поедет назад, и расстрелял его.

Жертвами стрельбы, по разным данным, от трех до четырех человек. Сначала стало известно о гибели водителя автобуса, 19-летней девочке и 17-летнем мальчике. СМИ пишут, что молодые люди были студентами-медиками.

Позже появилась информация о том, что скончался кондуктор автобуса.

Нападавших, заявляли в полиции, было несколько. Неизвестные скрыли лица масками.