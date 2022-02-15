СМИ назвали имена трех ведущих церемонии «Оскар»

Ведущими церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году станут три комедийные актрисы: Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, на такой шаг продюсер шоу Уилл Пакер пошел, чтобы вернуть аудиторию, которая потеряла интерес к вручению наград. За последние недели организатор встречался с большим количеством звезд, которых хотел привлечь к ведению шоу. В числе отказавшихся кандидатов источники назвали актера Джона Хэмма, известного по сериалу «Безумцы.

Телеканал ABC, который транслирует ежегодное шоу, отказался подтвердить сообщения об участии комедийных актрис в ведении церемонии. В пресс-службе вещателя заявили, что имена объявят во вторник, 15 февраля, в программе «Доброе утро, Америка».

Эми Шумер — известная в США стендап-комик. На ее счету 12 номинаций на премию «Эмми» за ее популярное шоу на телеканале Comedy Central «Внутри Эми Шумер». Также она известна по роли в сериале «Люди».

Реджина Холл известна зрителям по фильмам франшизы «Очень страшное кино». Она получила премию кинокритиков Нью-Йорка за лучшую женскую роль за фильм «Поддержите девочек».

Ванда Сайкс — создатель и сценарист хита Netflix «Вверх». Также она известна по ролям в сериалах «Умерь свой пыл» и «Новые приключения старой Кристины. В активе актрисы 14 номинаций на премию «Эмми» и одна победа.