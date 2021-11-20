СМИ назвали главные «пороховые бочки» Европы

Обозреватель французского издания Ouest-France Фабьен Казенав заявил, что ситуации в Донбассе, Боснии и Герцеговине, а также на белорусско-польской границе, могут перерасти в большие войны. Случайные инциденты способны спровоцировать полноценные вооруженные конфликты.

На публикацию французского колумниста обратило внимание РИА «Новости». Казенав объяснил, что скопившиеся на границе Польши и Белоруссии беженцы из Ирака уже вынудили Варшаву призвать силовую поддержку в виде 15 тысяч военных и пограничников. Обстановка продолжает накаляться, случайность может стать причиной действий польских, литовских, латышских или белорусских военных.

Обозреватель также отметил опасность сильного напряжения в Донбассе. В случае военных действий Украины, Россия придет на помощь самопровозглашенным республикам. Если Москва создаст буферную защитную зону кроме Донецка и Луганска еще и для Крыма, Киев ждет «катастрофичный» сценарий.

Заключенные в 1995 году Дейтонские соглашения не являются гарантией того, что в Боснии и Герцеговине не вспыхнет новая гражданская война. Сейчас в этом регионе крепнут националистические настроения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вмешательство НАТО и России в конфликт на границе с Польшей может спровоцировать ядерную войну.