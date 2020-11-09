СМИ назвали главную проблему для Байдена после вступления в должность

Джо Байден, который набрал необходимое число голосов выборщиков для победы на выборах президента США, после вступления в должность столкнется с кризисом. Он связан с пандемией коронавируса.

Источник фото: Gage Skidmore/Flickr

Об этом написала газета Financial Times. Эксперты области здравоохранения предупредили, число инфицированных к концу января 2021 года вырастет.

Байден же обещал сделать борьбу с коронавирусом своей приоритетной задачей. Ожидается, что 9 ноября демократ соберет экспертов для разработки соответствующего плана.

Тем не менее аналитики считают, что политик «унаследует потенциально катастрофическую ситуацию». Ожидается не только рост числа заболевших, но и недоверие людей к советам медиков.

«Джо Байден и страна в целом столкнутся с огромной проблемой в ближайшие недели и месяцы. <…> Вирус уже вышел из-под контроля во многих частях страны, и это идеальный сценарий для его дальнейшего распространения», — сказал бывший глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден.

Вирусолог из Колумбийского университета Анджела Расмуссен отметила, что в последние месяцы американцы чувствовали манипулирование властей из-за ситуации с СOVID-19. Теперь людей будет трудно убедить, что правительство США с ними было честно.

СМИ писали, что Байден намерен объявить общенациональный масочный режим. Он надеется на поддержку губернаторов в этом вопросе.