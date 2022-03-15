СМИ назвали «фатальную ошибку» Запада в отношениях с Россией

Политика США пошатнулась после начала спецоперации России. Причиной этому стали серьезные ошибки американцев, которые копились с момента распада СССР.

Старший научный сотрудник Института Китая Фуданьского университета Мартин Жак заявил об этом в своей статье для Global Times. Фатальным оказался и отказ Запада признать интересы РФ в области собственной безопасности.

«Центральный элемент американской стратегии после окончания холодной войны теперь в руинах. Мы вернулись к ситуации, напоминающей ту, что была до 1989 года», — процитировал Жака RT.

Он также заметил, что язык средств массовой информации сейчас напоминает тот, что использовали в период холодной войны.

Запад, по словам Мартина Жака, потерял доминирующие позиции в глобальной повестке дня. Двумя огромными ошибками США он назвал серьезную веру в возможность переделать мир в своих интересах и начало в связи с этим «нового века Америки».