Мир 25 июня 2023, 18:54 СМИ назвали два варианта для Зеленского после неудач в контрнаступлении Advance: для Украины осталось два варианта после слов Зеленского о ходе контрнаступления Ministry of Defense of Ukraine

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После признания украинского президента Владимира Зеленского о слишком медленном темпе контрнаступления ВСУ перед властями страны остались два варианта: либо присоединение к НАТО, либо продолжать просить новые вооружения. Об этом говорится в материале издания Advance.

«Украина требует от Запада, чтобы ей немедленно передали как можно больше вооружений, в том числе истребители F-16. Есть второй вариант, но он более опасный — принять Украину в состав НАТО при ускоренной программе», — отметили авторы статьи.

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Журналисты подчеркнули, что на Западе начали обсуждать вероятность сделать Украину членом альянса в обход действующих правил.

«Странно, но такие предложения появились сразу после признания Зеленского о крайне медленном темпе контрнаступления. Если Украину примут безо всяких процедур, то есть огромный риск, что конфликт только усилится», — добавили они.

Ранее Зеленский заявил, что украинские военные столкнулись с мощным сопротивлением российской армии в зоне боевого соприкосновения. Он пожаловался на слишком медленные поставки вооружений и большие потери личного состава ВСУ.