25 июня 2023, 18:54
СМИ назвали два варианта для Зеленского после неудач в контрнаступлении
Advance: для Украины осталось два варианта после слов Зеленского о ходе контрнаступления
После признания украинского президента Владимира Зеленского о слишком медленном темпе контрнаступления ВСУ перед властями страны остались два варианта: либо присоединение к НАТО, либо продолжать просить новые вооружения. Об этом говорится в материале издания Advance.
«Украина требует от Запада, чтобы ей немедленно передали как можно больше вооружений, в том числе истребители F-16. Есть второй вариант, но он более опасный — принять Украину в состав НАТО при ускоренной программе», — отметили авторы статьи.
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Журналисты подчеркнули, что на Западе начали обсуждать вероятность сделать Украину членом альянса в обход действующих правил.
«Странно, но такие предложения появились сразу после признания Зеленского о крайне медленном темпе контрнаступления. Если Украину примут безо всяких процедур, то есть огромный риск, что конфликт только усилится», — добавили они.
Ранее Зеленский заявил, что украинские военные столкнулись с мощным сопротивлением российской армии в зоне боевого соприкосновения. Он пожаловался на слишком медленные поставки вооружений и большие потери личного состава ВСУ.
Владимир Зеленский
НАТО
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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