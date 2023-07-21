Мир 21 июля 2023, 03:14 СМИ назвали число уничтоженных на Украине американских Bradley WP: Пентагон сообщил о 12 уничтоженных на Украине американских машинах Bradley Pxhere

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Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил об уничтоженных на Украине порядка 12 американских боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщили в статье газеты The Washington Post.

Эти данные подтвердил нидерландский проект Oryx. Он занимается отслеживанием потерь ВСУ. По его информации, еще около 20 машин получили различные повреждения.

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Часть из них отремонтировали и вернули на в зону проведения боевых действий. Еще некоторое количество направили для более серьезного восстановления в Польшу. Для украинского командования, как отметили авторы материала, потери бронетехники стали ожидаемыми.

Как указали в Пентагоне, бойцов ВСУ обучали использованию БМП в рамках общевойсковой стратегии, указано в статье. Она предполагает взаимодействие пехоты, бронетехники и авиации. Этой стратегии придерживается большая часть военных, но также есть сведения, что ряд подразделений не используют эти БМП, или же командиры возвращаются к привычному им образу действий.

Ранее в Сети появилось видео, на котором российские военнослужащие позируют на фоне американской БМП Bradley. Как рассказал боец с позывным Леший, еще одна такая боевая машина полностью выгорела, ее удалось подбить на поле боя. После этого ВСУ начали отступать. И под обстрелом артиллерии российские бойцы смогли захватить вторую БМП.