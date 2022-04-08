СМИ назвали четыре ошибки США, за которые платит весь мир

США после распада Советского Союза совершили четрые серьезные ошибки, за которые теперь расплачивается весь мир. Кроме того, из-за этих ошибок Вашингтон проигрывает в стратегической борьбе. Такое высказал аналитик Зоран Метер на страницах хорватского издания Geopolitika.

Журналист полагает, что после окончания холодной войны ситуация для США могла сложиться более благоприятно, чем это произошло к настоящему времени, в результат Штаты идут ва-банк, чтобы сохранить существующий миропорядок.

В качестве первой ошибки США Метер назвал отсутствие нормализации отношений Вашингтона с Москвой после распада СССР. Аналитик считает, что Штаты не стремились к этому до того момента, пока не покорят РФ.

«Вашингтон, вероятно, навсегда упустил шанс для того, чтобы ввести Россию в западные политические и экономические структуры, а также организации по безопасности», — отметил аналитик.

Вторая оршибка — США трансформировали Китай из региональной державы в мирового и промышленого гиганта, которого «ничем, кроме мировой ядерной войны, остановить нельзя». При этом аналитик выразил надежду, что подобного не произойдет.

Также к числу ошибок Метер отнес отках от доминирующих позиций на Ближнем Востоке. При этом в качестве реальной проблемы автор назвал не исламский терроризм, а появление на Востоке других держав, в первую очередь России и Китая.

Четвертая ошибка — ведение неолиберальной политики, позволившей странам Европы вырваться за границы американских интересов и начать проявлять самостоятельность в выстраивании отношений все с теми же Россией, Китаем, а также Ираном.

Все эти действия сотрясли мировой порядок и ослабили позиции США, подчеркивает Метер. Он считает, что в настоящее время американцам остается либо признать реальность и согласиться на переход к мировой многополярности, либо вступить в бой за возращение гегемонии. Однако с последним возникнут очевидные сложности, Штаты могут потерпеть полный крах.

В любом случае контуры нового мира прорисовываются уже сейчас. Россия обрела стратегическую свободу, а США может в скором времени сохранить свое доминирование только на Западе, заключает аналитик.