СМИ назвали человеческие жертвы в США из-за COVID-19 выше потерь во время Второй мировой

В США из-за COVID-19 и вызываемых им заболеваний умерли более 292 тысяч человек. Число жертв инфекции превысило военные потери страны во Второй мировой войне.

Подсчеты опубликовал телеканал NBC News. Коронавирус унес жизни 292 098 человек, живущих на американской территории. Вторая мировая война, по данным министерства по делам ветеранов, забрала жизни 291 557 военнослужащих. Еще свыше 113 тысяч американцев погибли не на поле боя.

Накануне в США зарегистрировали новый антирекорд смертности: за сутки из-за COVID-19 скончались 3011 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах с начала пандемии выявили 15 599 122 случая коронавирусной инфекции. Скончались 292 001 человек. По обоим показателям страна находится на первом месте среди других государств мира.

Показатели летальности COVID-19 в России оказались ниже средних — 1,7% от всех зарегистрированных случаев болезни. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что по количеству тестов на наличие инфекции РФ занимает позицию в первой тройке.