14 декабря 2023, 11:45
СМИ назвали «ахиллесову пяту» Китая в борьбе за Тайвань
Reuters: Индийский океан станет ахиллесовой пятой КНР в случае войны за Тайвань
Индийский океан может стать так называемой ахиллесовой пятой Китая в случае войны за Тайвань. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на военных атташе и аналитиков.
В агентстве пояснили, что КНР зависит от поставок через океан (через него в республику поступает нефть), но у нее недостаточно сил для защиты танкеров в нем. На Западе и Востоке обсуждают эту уязвимость и не исключают, что она может сыграть на руку противникам Китая. Крупные нефтетанкеры могут стать целями для захвата и уничтожения.
Реклама
«Китайские военно-морские суда фактически оказались бы в ловушке в Индийском океане, и <…> у них была бы незначительная поддержка с воздуха или вообще никакой», — процитировало издание специалиста по безопасности из Австралийского национального университета Дэвида Брюстера.
Ранее руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев заявил, что Китай не допустит независимости Тайваня и может «применить военную силу». Мирное воссоединение острова с материковым Китаем невозможно, добавил эксперт.
Китай
Тайвань
Реклама
Реклама