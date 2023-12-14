Мир 14 декабря 2023, 11:45 СМИ назвали «ахиллесову пяту» Китая в борьбе за Тайвань Reuters: Индийский океан станет ахиллесовой пятой КНР в случае войны за Тайвань Unsplash

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Индийский океан может стать так называемой ахиллесовой пятой Китая в случае войны за Тайвань. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на военных атташе и аналитиков.

В агентстве пояснили, что КНР зависит от поставок через океан (через него в республику поступает нефть), но у нее недостаточно сил для защиты танкеров в нем. На Западе и Востоке обсуждают эту уязвимость и не исключают, что она может сыграть на руку противникам Китая. Крупные нефтетанкеры могут стать целями для захвата и уничтожения.

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«Китайские военно-морские суда фактически оказались бы в ловушке в Индийском океане, и <…> у них была бы незначительная поддержка с воздуха или вообще никакой», — процитировало издание специалиста по безопасности из Австралийского национального университета Дэвида Брюстера.

Ранее руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев заявил, что Китай не допустит независимости Тайваня и может «применить военную силу». Мирное воссоединение острова с материковым Китаем невозможно, добавил эксперт.