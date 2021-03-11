СМИ назвали 2020 год самым смертоносным в истории США

Больше всего смертей в истории Соединенных Штатов произошло в 2020 году. Он стал самым смертоносным из-за пандемии. Об этом написала газета Politico со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

По оценке CDC, порядка 400 тысяч американцев умерли из-за COVID-19 в прошлом году. В связи с этим произошел 15% рост смертности в США. В ведомстве отметили, что заражение коронавирусом стало третьей по частоте причиной смерти жителей страны в 2020 году. На первых двух местах оказались сердечно-сосудистые заболевания и рак.

По данным университета Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, за все время пандемии на территории Штатов ковид подтвердился у более 29 миллиона человек, свыше 529 тысяч скончались. Сейчас в стране идет вакцинация от коронавируса. Привились уже более 31 миллионов американцев. Они получили обе дозы вакцины.

В мире число привитых от коронавируса превысило отметку в 300 миллионов человек. Всего вакцинировалось около 3,8% населения планеты.