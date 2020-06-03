СМИ насчитали 11 погибших в беспорядках в США

Как минимум 11 человек погибли в США во время беспорядков и протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда. Число пострадавших пока затрудняются назвать.

Американский телеканал KTLA утверждает, что большинство погибших — афроамериканцы. Это жители Чикаго, Детройта, Омахи, Девенпорта, Окленда и Луисвилля.

Известно, что в Окленде погиб 53-летний чернокожий сотрудник федеральной службы охраны, его напарник получил тяжелые ранения. В Омахе был убит 22-летний чернокожий Джеймс Скарлок. Он вместе с группой сообщников избивал белого мужчину, когда тому удалось достать пистолет и выстрелить в Скарлока.

По оценкам телеканала, количество пострадавших исчисляется сотнями.

Из-за беспорядков комендантский час ввели в 40 городах, в том числе в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

В США вот уже неделю продолжаются акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В Миннеаполисе один из полицейских придавил коленом горло мужчины так, что он не мог дышать. Флойд скончался в реанимации от удушения. Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.