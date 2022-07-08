СМИ напомнили США о неподчинении G20 западной повестке

«Большая двадцатка» не является объединением стран, которые готовы слушаться возглавляемого США Запада. В антироссийский или антикитайский альянс G20 не превратится.

Старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю заявил об этом в материале для Global Times.

Входящие в «двадцатку» страны не стремятся к новым геополитическим конфликтам. Поэтому они и не сплотятся в коалицию против РФ или Китая.

«Многие страны не разделяют позицию западного блока, возглавляемого США», — пояснил Ян Сю.

G20, по мнению китайских наблюдателей, нельзя назвать эксклюзивным и принадлежащим Западу клубом. Намерение США превратить саммит «Большой двадцатки» в Индонезии в антироссийскую и антикитайскую платформу в статье охарактеризовали как «мечты наяву».

«В отличие от G7, G20 представляет развивающиеся державы, которые ищут решения таких проблем, как экономическая нестабильность и продовольственный кризис, а не разделяют мир, создавая новые геополитические конфликты», — обратил внимание Ян Сю.

Планы западных стран по уничтожению РФ санкциями, добавил он, нанесут вред только им самим. К тому же в G20 рассчитывают на разрешение ситуации на Украине путем дипломатии, а не через давление.

Политику США Ян Сю оценил, как тактику, при которой американские интересы ставят превыше всего.