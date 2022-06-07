СМИ написали о вреде миру от санкций Запада против России

Западные санкции против РФ являются неэффективными, они спровоцировали голод в мире. Такое мнение в своей статье для агентства Bloomberg высказал обозреватель Панкадж Мишра.

Он считает, что Соединенные Штаты и их союзники ввели санкций против России, не думая о последствиях для других стран.

«Безусловно, бессистемные шаги, в основе которых главным образом лежит забота о собственных интересах, всегда были обречены на провал», — заявил Мишра.

Автор статьи отметил, что Западу не удалось надавить на Россию с помощью ограничительных мер.

«Неэффективные даже против слабых режимов, таких как Куба, санкции, как и ожидалось, не смогли остановить российского лидера, подвергнув при этом миллиарды людей по всему миру инфляции и голоду», — высказал мнение публицист.

ООН не раз говорила об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял РФ в том, что она мешает поставкам украинского зерна на мировые рынки , Россия такие обвинения опровергала.