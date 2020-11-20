Германия строила терминалы для американского сжиженного газа, чтобы «задобрить» Вашингтон. Сейчас работы остановились, а Германию ждет «решающая схватка» за «Северный поток — 2». Об этом написали журналисты Die Welt.

В Берлине рассчитывают на улучшение отношений с Вашингтоном после вступления Джо Байдена в должность президента США, сообщило издание Die Welt. Демократ при этом известен как противник «Северного потока — 2».

Новые санкции против компаний, которые сотрудничают с российскими судами при завершении строительства газопровода, сейчас обсуждают в американском Сенате. Они коснутся страховых и сертификационных предприятий. И если вопрос о «Северном потоке — 2» немецкие власти до недавних пор оставляли открытым, то не исключено, что скоро ответ придется дать четкий и ясный.

«Решающая схватка США и Германии за „Северный поток — 2“ все ближе», — заметили в материале.

В начале ноября немецкая компания, которая отвечает за строительство термина для американского СПГ в немецком порту Вильгельмсхафен, отказалась участвовать в проекте. Это произошло незадолго до того, как конгресс США начал обсуждать новые санкционные ограничения.

Удастся ли найти замену в другом порту, неизвестно. Перед Германией теперь возник риск санкций, которые правительство страны хотело предотвратить. Берлину пока нечего предложить Вашингтону, чтобы он отказался от своих намерений.