СМИ написали о рекордном числе тяжело больных COVID-19 в Японии

Число японцев, больных ковидом и находящихся в тяжелом состоянии, достигло 1131. Это стало максимальным показателем в стране с начала эпидемии коронавируса. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В последний раз такой антирекорд зафиксировали 5 мая. Тогда число тяжелобольных пациентов составило 1114. К этой группе относят тех, кто подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких или же находятся на экстренном лечении в реанимации. Всего с начала пандемии коронавирусом в Японии заразились свыше 622 тысячи человек. Более 10,6 тысячи скончались.

В Токио из-за быстрых темпов распространения вируса ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), написал ТАСС. В западных префектурах Киото, Хего, Осака он действует с 25 апреля по 11 мая. Предположительно, его продлят до 31 мая и введут также в центральной префектуре Айти и юго-западной Фукуока.

Власти Японии в рамках ЧС потребовали не продавать алкоголь в заведениях общепита. Так же люди должны сидеть дома и не выходить на улицу без необходимости. Работодателей попросили перевести сотрудников на удаленку.