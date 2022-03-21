СМИ написали о работе ЕС над пятым пакетом санкций против России и нефтяным эмбарго

Страны Евросоюза заняты работой над пятым пакетом санкций против Российский Федерации. Также они задумались о возможности вести нефтяное эмбарго в отношении. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имен», — рассказал агентству анонимно высокопоставленный европейский дипломат.

В материале говорится, что, несмотря на предыдущие пакеты санкций, Россия не изменила свои действия относительно Украины. Поэтому европейские государсва будут думать, вводить ли против РФ эмбарго на поставки нефти.

Неназванные дипломаты заявили агентству, что страны Балтии, в частности Литва, настаивают на введении новых ограничительных мер, а ФРГ предостерегает от поспешных действий, ведь цены на энергоносители в Европе и так высокие.

Диппредставители считают, что эмбарго на энергоресурсы могут ввести в случае использования «химического оружия» или «массированной бомбардировки Киева». Санкции в отношении России 21 марта обсудят главы МИД стран ЕС.