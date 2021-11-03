СМИ написали о предварительной победе бывшего полицейского на выборах мэра Нью-Йорка

Прослуживший более 20 лет в полиции демократ Эрик Адамс, по предварительным данным, побеждает на выборах мэра Нью-Йорка. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, после обработки 25,56% бюллетеней Адамс получил 73,4% голосов, его главный соперник-республиканец Кертис Слива — 20,54%. Позже РИА «Новости» уточнило, что по итогам обработки 64,18% бюллетеней у Адамса — 68,19%.

Демократ в качестве основных пунктов своей предвыборной компании объявил борьбу с преступностью. Он более 20 лет был полицейским. Кандидат в мэры также выступал за частичное сокращение выделяемого правоохранительным органам бюджета и оптимизацию работы полиции.

Адамс в первой своей речи после выборов пообещал, что как только 1 января вступит в должность, в городе прекратится стрельба, в школах перестанут убивать детей, а с улиц исчезнут наркотики и оружие. Если он одержит победу на выборах, то станет вторым в истории города темнокожим мэром Нью-Йорка.

СМИ в США сами ведут подсчет голосов на основе сведений с участков, официальные результаты избирательные комиссии объявят позднее. Однако журналисты почти никогда не ошибаются, написал ТАСС.