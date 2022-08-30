СМИ написали о попытках американского бизнеса негласно вернуться в Россию через Турцию

Многие компании США, которые ушли из России после введенных санкций, хотят через Турцию негласно вернуться на российский рынок. Они предлагают турецкому бизнесу комиссионные за организацию совместного дела. Об этом сообщила газета Yeni Safak со ссылкой на источники.

По данным издания, число предложений от американских компаний турецким коллегам сильно увеличилось за последние месяцы. При этом газета не раскрыла названия самых компаний и отметила, что «многие из них для приобретения товаров в РФ осуществляют бизнес на маршруте Россия — Турция — Дубай — США».

«Многие международные компании, штаб-квартиры которых расположены в США, начали использовать в этих целях свои дочерние предприятия в зонах свободной торговли Дубая. Американцы, предлагающие наладить совместную торговлю турецким фирмам, прибегают к этому, чтобы компенсировать свои потери после ухода с российского рынка», — написало издание.

По сведениям газеты, американские компании планируют покупать в России продукцию нефтехимической промышленности, металлы, драгметаллы, зерновые, удобрения, химикаты, а также алкогольные напитки. Издание напомнило, что большая часть американских компаний ушли из РФ с начала украинского кризиса.