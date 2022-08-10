СМИ написали о подготовке Великобритании к возможному отключению газа зимой

Великобритания задумалась о возможных вариантах развития событий при вероятном сокращении поставок российского газа на мировые рынки. Британцы не исключили, что в январе 2023 года они могут остаться без газа на четыре дня. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, такой сценарий являются одним из самых плохих. Он может стать реальностью, если поставки газа уменьшатся не только из РФ, но и из Норвегии, а зима окажется особенно холодной.

В таком случае, по информации агентства, британские власти не исключают возможности частичного отключения газа, в том числе в некоторых домах. Однако это будет крайняя мера. Изначально Великобритания попробует справиться с дефицитом газа перенаправлением его потоков. Соединенное Королевство пойдет на это, если даже придется нарушить коммерческие договоренности.

Представители Министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны сообщили агентству, что не думают на таким сценарием. Там заверили, что предприятия и жилые дома смогут при любом раскладе получать газ и электричество.