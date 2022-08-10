facebook_pixel
    10 августа 2022, 07:54

    СМИ написали о подготовке Великобритании к возможному отключению газа зимой

    Bloomberg: Великобритания готовится к возможному временному отключению газа зимой

    Наза Салех Захи

    Великобритания задумалась о возможных вариантах развития событий при вероятном сокращении поставок российского газа на мировые рынки. Британцы не исключили, что в январе 2023 года они могут остаться без газа на четыре дня. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

    СМИ написали о подготовке Великобритании к возможному отключению газа зимой

    По данным источников агентства, такой сценарий являются одним из самых плохих. Он может стать реальностью, если поставки газа уменьшатся не только из РФ, но и из Норвегии, а зима окажется особенно холодной.

    В таком случае, по информации агентства, британские власти не исключают возможности частичного отключения газа, в том числе в некоторых домах. Однако это будет крайняя мера. Изначально Великобритания попробует справиться с дефицитом газа перенаправлением его потоков. Соединенное Королевство пойдет на это, если даже придется нарушить коммерческие договоренности.

    Представители Министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны сообщили агентству, что не думают на таким сценарием. Там заверили, что предприятия и жилые дома смогут при любом раскладе получать газ и электричество.