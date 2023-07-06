Мир 06 июля 2023, 09:04 СМИ написали о планах США до конца недели объявить о поставках кассетных боеприпасов Украине CBS: США до конца недели могут анонсировать поставки ВСУ кассетных боеприпасов U.S. Department of Defense

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Соединенные Штаты могут на этой неделе принять решение по поводу поставок киевскому режиму кассетных боеприпасов. Об этом сообщил телеканал CBS, ссылаясь на источники.

По данным канала, администрация президента США думает над возможностью одобрить давний запрос украинских властей о поставках кассетных боеприпасов. Это помогло бы ВСУ в условиях контрнаступления справиться с «высоким спросом на боеприпасы».

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Ранее телеканал NBC заявлял, что Штаты могут анонсировать поставки данного типа боеприпасов в этом месяце. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли в конце июня говорил, что этот вопрос находится на рассмотрении. Окончательное решение примет американский президент Джо Байден.

Помощник главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер 22 июня выразила мнение, что кассетные боеприпасы могли бы сыграть важную роль для ВСУ на поле боя и помогли бы им в борьбе «против закрепившихся российских позиций». Однако на следующий день газета Politico написала, что власти США пока не приняли решения на этот счет.