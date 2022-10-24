Массовую мобилизацию допустили на Украине | 360°

Мир 24 октября 2022, 16:12 Массовую мобилизацию допустили на Украине «Страна.ua»: массовая мобилизация на Украине станет ответом России РИА "Новости"

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Массовую мобилизацию могут начать на Украине. Это будет ответом на частичную мобилизацию, объявленную в России, сообщило украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в Минобороны страны.

После 24 февраля на Украине, отметили в публикации, объявили всеобщую мобилизацию. Однако на самом деле этого не произошло.

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«С учетом ограниченных наших возможностей по организации и вооружению новых подразделений потребности в массовом призыве не было. Но сейчас ситуация меняется. Россия начала мобилизацию», — сказано в материале.

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Источник заявил, что сейчас впервые встал вопрос о проведении мобилизации. Киевский режим, возможно, будет призывать сотни тысяч людей. Однако, по его словам, из-за отсутствия нормального учета военнообязанных у военкоматов нет реальных списков, на основании которых можно было бы провести всеобщую мобилизацию.

Собеседник издания уточнил, что раньше мобилизация проходила через большие предприятия, «по селам и по небольшим городкам, где мужчины все на виду», она не являлась массовой.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил Украине о том, что она так и не показала списка погибших в Буче, за смерть которых якобы ответственны российские военные.