СМИ написали, кому Stаrbuсks может продать российский бизнес
«Ведомости»: Stаrbuсks может продать российский бизнес Антону Пинскому
Американская сеть кофеен Starbucks нашла, кому продать российский бизнес. Газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что покупателем, вероятнее всего, станет основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.
Данную информацию подтвердил и один из знакомых ресторатора. Сделку могут заключить уже в конце июля. Речь пойдет о правах на аренду всех площадей Starbucks с ремонтом, помещений в ТЦ «Пушкино Парк». Однако пользоваться технологиями и продукцией американской кофейни будет нельзя.
Собеседник издания добавил, что новый владелец сети проведет ребрендинг, как это было с McDonald’s.
О том, что американская сеть кофеен Starbucks покинет российский рынок спустя 15 лет работы, стало известно в конце мая 2022 года. Компания пообещала, что в течение следующих шести месяцев будет финансово поддерживать сотрудников и поможет им найти новую работу. Starbucks закрыл в России 130 своих заведений.